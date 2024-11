Het beste moment om tegen Aston Villa te spelen? Coach Unai Emery verduidelijkt de zaken

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vanavond staat Club Brugge voor een zware uitdaging tegen Aston Villa. Kan blauw-zwart stunten tegen de leider van de Champions League?

Met een record van negen op negen, inclusief een overwinning tegen het Bayern München van Vincent Kompany, heeft Aston Villa zijn terugkeer in de Champions League gevierd. Maar het team staat nog steeds drie wedstrijden zonder overwinning in eigen land.

Na een gelijkspel tegen Bournemouth hebben de Villans thuis verloren van Crystal Palace in de League Cup (1-2) en gingen ze onderuit in Tottenham (4-1). Zaterdag reizen ze naar Liverpool.

Maar pas op, we mogen niet enkele op de resultaten afgaan: tegen Crystal Palace had coach Unai Emery zijn opstelling flink gewijzigd, terwijl de nederlaag tegen Tottenham behoorlijk zwaar was (Villa stond gelijk bij rust, met nog 1-1 op het scorebord richting het laatste kwartier).

Geen reden tot bezorgdheid volgens Unai Emery

De Spaanse coach heeft dan ook niet overdreven tijdens zijn persconferentie: "Het is een ander soort competitie. Dit zijn logische zaken als je een team opbouwt. Ik kan mijn spelers niet de schuld geven. Voor hetzelfde geld hadden we al deze wedstrijden gewonnen. Maar we moeten 100% gefocust zijn", verklaarde hij volgens Het Nieuwsblad.