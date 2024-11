OFFICIEEL: Noodlijdende Belgische club is gered van ondergang, maar... blijft wél in handen van buitenlandse investeerders

KMSK Deinze is officieel gered. De Oost-Vlamingen stonden enkele weken geleden nog aan de rand van het bankroet, maar de redding is voltooid.

KMSK Deinze laat via de sociale media weten dat de overname door AAD Invest Group is afgerond. De Luxemburgse investeringsmaatschappij is de nieuwe eigenaar van de oranjehemden.



De snelheid van de afronding is opvallend. Normaliter duurt zo'n overname enkele maanden, maar AAD Invest Group slaagde erin om de hele rompslomp in enkele weken te finaliseren.

📄 Officieel persbericht: 𝐊𝐌𝐒𝐊 𝐃𝐞𝐢𝐧𝐳𝐞 𝐤𝐨𝐧𝐝𝐢𝐠𝐭 𝐧𝐢𝐞𝐮𝐰𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐞𝐞𝐫𝐝𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐚𝐧: 𝐀𝐀𝐃 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩.



Lees hier het officiële bericht van AAD Invest Group over hun visie en plannen voor de toekomst van onze club: https://t.co/xzMUSXCwkf… pic.twitter.com/FqEdiDUwER — KMSK Deinze (@KMSKDeinze) November 6, 2024

Op die manier is Deinze gered. De Oost-Vlamingen leken enkele weken geleden nog een vogel voor de kat - spelers en leveranciers werden niet meer betaald - maar dat is voltooid verleden tijd.

Voor de volledigheid: Céline Mawet gaat de algemene leiding van Deinze opnemen. Opvallend: de 28-jarige Moeskroense was tot voor kort aan de slag als communicatieverantwoordelijke bij de oranjehemden.

Wat is de ambitie van KMSK Deinze?

Deinze heeft ook dit seizoen nog de duidelijke ambitie om mee te spelen voor promotie. De Oost-Vlamingen kamperen op een vijfde plaats in de Challenger Pro League en volgen op zes punten van leider RWDM.