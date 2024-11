Zeno Debast moet veel te vroeg afscheid nemen: "Maar dat hoort bij het leven"

Sporting CP kon dinsdag verrassend winnen tegen Manchester City. De Portugese club kon stunten want het werd maar liefst 4-1.

Het kon geen mooier afscheid zijn voor coach Ruben Amorim bij Sporting CP. Hij zal volgende week naar Manchester United vertrekken.

Als laatste wedstrijd bij Sporting kon hij dan meteen met 4-1 winnen van zijn toekomstige rivaal. Ze zullen het graag zien bij United. Maar ook in Portugal vonden ze het leuk.

Voor de wedstrijd kwam er al een grote tifo om Amorim te eren. Hij won in vier jaar tijd twee keer de Portugese landstitel en twee keer de beker. Sinds kort was hij ook trainer van Zeno Debast, die afgelopen zomer overkwam van Anderlecht. Debast moet nu al wel heel vroeg afscheid nemen van iemand die hem ongetwijfeld nog veel kon bijleren.

"Ik heb maar drie maanden met hem gewerkt. Het is moeilijk om hem te laten gaan, maar dat hoort bij het leven. Hij is een uitzonderlijke coach en we zijn blij voor hem", vertelde de verdediger volgens Het Laatste Nieuws.

De vroege tegengoal in de 4-1 overwinning kwam er wel na een foutje van Debast. "Deze overwinning voelt héél goed. We hadden het beter kunnen doen bij het tegendoelpunt, maar wat we nadien deden, was fantastisch."

" In de tweede helft voelden we de energie, vanavond gaan we een stevig feestje bouwen. Daarna moeten we ons opnieuw focussen en met beide voeten op de grond blijven staan", besluit de Rode Duivel.