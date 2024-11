Soms is voetbal niet het belangrijkste: drama bij Bayern München ondanks de broodnodige overwinning van de ploeg van Kompany

Een avond die succesvol was op het veld voor Bayern München werd overschaduwd door een tragedie op de tribunes. Een Beierse supporter is overleden aan een hartaanval.

Op woensdag stond Bayern München onder druk in de Champions League na twee van de drie eerste wedstrijden in de groepsfase te hebben verloren. Vincent Kompany en zijn team moesten zich herpakken tegen Benfica. Dat deden ze, zij het met een nipte overwinning (1-0).

Maar deze overwinning werd overschaduwd door een drama op de tribunes. De club kondigde donderdagochtend aan dat een van hun supporters in het stadion was overleden aan een hartaanval tijdens de wedstrijd. Hij zakte in elkaar tijdens de wedstrijd en kon niet worden gereanimeerd; de man overleed voordat hij in het ziekenhuis aankwam.

Beim Champions League-Vorrundenspiel gegen Benfica Lissabon ist der 1:0-Sieg des FC Bayern aus einem traurigen Anlass in den Hintergrund gerückt. Ein medizinischer Notfall auf der Tribüne der Allianz Arena…

Het drama voltrok zich al in het begin van de wedstrijd: al in de 3e minuut stopten de ultras van Bayern met zingen vanwege de interventie van de hulpdiensten. Er hing een vreemde sfeer in de Allianz Arena, waar alleen de supporters van Benfica, die niet wisten wat er aan de hand was, te horen waren.

Na de wedstrijd verklaarden Manuel Neuer en Vincent Kompany tijdens de persconferentie dat de ploeg de overwinning niet op dezelfde manier had gevierd in de kleedkamer vanwege dit trieste nieuws. "Het is moeilijk om in deze omstandigheden aan voetbal te denken", aldus de Belgische coach van Bayern München.

Op dit moment staat de Beierse club op de 17e plaats in de groepsfase van de Champions League, met 6 punten uit twaalf. Dat zijn er even veel als Club Brugge, alleen heeft blauw-zwart niet zo'n goed doelpuntensaldo.