Vincent Kompany reageert na nipte Champions League-zege met Bayern München: "Het is niet gemakkelijk om nu over voetbal te praten"

Woensdagavond kon Bayern München met het kleinste verschil winnen van SL Benfica. Na afloop ging het vooral over de overleden fan op de tribunes.

Vincent Kompany stond toch een beetje onder druk in de Champions League na 3 op 9. Of hij die voelde? Dat is wat anders. Der Rekordmeister won met 1-0 van SL Benfica.

Maar de nipte zege werd overschaduwt door het overlijden van een fan. Een Duitse supporter kreeg in minuut drie al een hartaanval in de tribunes. Ze probeerden hem te reanimeren en brachten de fan naar het ziekenhuis, maar hij overleed.

"Het is niet gemakkelijk om nu over voetbal te praten", vertelde Vincent Kompany na afloop volgens Sporza. "We hebben niet gevierd zoals we dat normaal zouden doen bij een succes."

Toch gaf hij nog een woordje uitleg over de wedstrijd zelf. Bayern scoorde 12 keer in zijn laatste drie competitieduels, zonder een tegendoelpunt te slikken. Nu viel er 'slechts' één goal, maar dat is net goed vindt Kompany.

"Het is belangrijk voor ons om een wedstrijd op deze manier te winnen. In het verleden scoorden we altijd 3, 4 of 5 goals, maar nu zijn we rustig gebleven. We hadden 24 schoten op doel, Benfica had er eentje. We hadden de wedstrijd onder controle. We weten dat we wedstrijden in de eerste 5 minuten kunnen beslissen. Dat lukte vandaag niet, maar het blijft de Champions League", zei Kompany.