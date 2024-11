Belangrijke pion in de kleedkamer van Union SG enkele weken buiten strijd: "Hij moet geopereerd worden"

Guillaume François raakte geblesseerd in de Beker van België. Hij zal geopereerd moeten worden.

Met de weinige speeltijd die hij krijgt, was Guillaume François geïrriteerd dat hij na 25 minuten tegen Eupen in de Beker al geblesseerd naar de kant moest. Zijn gebrek aan ritme (twee optredens in de competitie) leidt tot dit soort tegenslagen; maar dit is vooral het gevolg van rechtstreeks contact.

"Guillaume heeft een klap op zijn knie gekregen. Hij zal een arthroscopie ondergaan om zijn knie schoon te maken en zal een paar weken buiten strijd zijn", legde Sébastien Pocognoli uit op een persconferentie volgens La Dernière Heure.

Union zal iedereen nodig hebben gezien de drukte van de kalender

De trainer van Union voegt eraan toe dat Anan Khalaili en Franjo Ivanovic ook pijn hebben gevoeld tijdens de wedstrijd gisteren tegen Roma. Maar ze zouden beschikbaar moeten zijn voor de wedstrijd tegen KRC Genk.

De Israëlische international krijgt steeds meer speeltijd aan de rechterflank. Aan de andere kant heeft Ivanovic zich al bijzonder nuttig getoond met zijn vaardigheid in de spits.

Pocognoli hoopt dus dat hun ongemakken snel verdwijnen. Want naast Guillaume François zitten in de ziekenboeg ook Henok Teklab en Alessio Casto-Montes.