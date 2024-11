Peter Vandenbempt schrikt nadat Tedesco selectie bekendmaakt: "We weten niet waarom"

Bondscoach Domenico Tedesco heeft vrijdag zijn selectie bekendgemaakt voor de komende twee interlands. Romelu Lukaku zit er weer bij. Toch een verrassing voor Peter Vandenbempt.

Het is nog niet zo lang geleden dat Romelu Lukaku vertelde dat het vuur voor de Rode Duivel een beetje was uitgedoofd. Toch zal hij volgende week het shirt van de nationale ploeg weer aantrekken.

Domenico Tedesco riep hem op en de spits heeft er volgens de bondscoach veel zin in. Dat is voor Peter Vandenbempt toch een serieuze verrassing.

"Dat Romelu Lukaku "graag" terugkeert naar de Rode Duivels, vind ik toch een verrassing eerlijk gezegd", begint hij bij Sporza. Ook hij refereert naar de podcast waarin de spits, nog niet zo lang geleden, sprak.

"We hebben toch goed geluisterd naar wat Lukaku een tijdje geleden heeft verteld in die podcast en daarin zei hij toch dat het heilige vuur voor de nationale ploeg even wat minder brandde. Dat was al zo na het EK, dus ging hij er nu even aan verzaken."

"In het voorjaar wanneer de barragewedstrijden voor het behoud in de Nations League en de WK-kwalificatiewedstrijden eraan kwamen, zou hij de draad wel weer oppikken", aldus Vandenbempt. "Maar kijk, hij is verrassend teruggekeerd. Waarom dat nu precies is, weten we niet. De bondscoach heeft in elk geval aangegeven dat hij Lukaku niet speciaal heeft moeten overhalen of motiveren."