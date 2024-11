Twijfel bij sterkhouder van KRC Genk? Sadick durft het niet te zeggen

Mujaid Sadick speelt al 3,5 jaar bij KRC Genk. Zijn ambities liggen in een topcompetitie, maar wellicht blijft het nog wat langer bij de Limburgers.

De onderhandelingen over een nieuw contract voor Sadick bij KRC Genk lopen. “De gesprekken lopen al een poos en zitten in de goeie richting”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

De bestemming is duidelijk, al noemt de Spanjaard niet in de eerste plek La Liga. “Voetballen in de Premier League blijft een droom”, klinkt het.

“Als Spanjaard staat ook La Liga natuurlijk hoog op mijn verlanglijstje. Maar ik besef dat ik daarvoor elke dag keihard moet werken. Daarom kijk ik liever niet te ver vooruit.”

Genk doet het zeer goed dit seizoen, maar Sadick twijfelt toch of dit het beste team is waarmee hij bij Genk al in actie kwam de voorbije jaren.

“Dat is een lastige vraag, ik vind het moeilijk vergelijken. Twee jaar geleden liep het ook geweldig en toen ik hier aankwam, hadden we met Ito, Bongonda, Onuachu en Thorstvedt ook veel toppers rondlopen. Maar we halen momenteel wel een heel hoog niveau.”