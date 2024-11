🎥 "Om duidelijk te zijn: deze video mag echt niet lekken": Engelse scheidsrechter geschorst om wel héél opvallende reden

De Engelse scheidsrechter David Coote mag (voorlopig?) geen wedstrijden meer fluiten. Hij is geschorst door de Professional Game Match Officials Limited (PGMOL).

Dit nadat er een video uitlekte waarin hij het heeft over Jürgen Klopp en Liverpool. "Hij gaf mij een tik toen ik een match van hen floot tegen Burnley tijdens de lockdown", begint hij.

"Hij beschuldigde mij ook van leugens. Het interesseert mij niet om te praten met iemand die f*cking arrogant is, dus probeer ik dat ook niet te doen." Hij gaat nog wel een tijdje verder ook.

Premier League referee David Coote Jurgen Klopp a “C*nt" and said this about Liverpool..... He's finished!🤦🏼‍♂️😳 pic.twitter.com/5Vmmon4f5q