Doorbraak van de ex-Standard-man? Belg krijgt in de JPL plots zijn kans en scoort goede punten tegen KV Mechelen

Komt het dan eindelijk tot een definitieve doorbraak voor een jeugdproduct van Standard? De Belg Olivier Dumont is dit seizoen vaste bankzitter bij STVV en invaller in het beste geval. In de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen stond hij ineens in de basis en hij stelde niet teleur.

Dumont had de laatste tijd al wat positieve signalen gegeven. Bij de afwezigheid van Ito deinsde Mazzu er niet voor terug om Dumont op te stellen naast Joel Chima Fujita. "Weet je, normaal kan hij niet zoveel speelminuten maken. Hij was nu heel goed. Hij heeft veel loopwerk gedaan en heeft de ploeg erg geholpen", is de Japanner vol lof.

"Hij heeft ons een goed momentum gegeven. Ja, het is wel anders spelen. Als ik Ito naast mij heb, verdelen we de taken. Hij houdt zich bezig met het offensieve en ik met het defensieve. Met Dumont naast mij doen we met ons tweeën de job op het middenveld en is er meer sprake van een samenwerking." Dat kan STVV wellicht nog beter maken.

Doorbreken bij STVV

Dumont was inderdaad belangrijk door het leveren van arbeid, maar had ook bij momenten een fraaie dribbel in huis. Terwijl verschillende generatiegenoten zich bij STVV al manifesteerden, bleef het zetten van de volgende stap uit voor de 22-jarige Belg. Mogelijk is nu het moment van de doorbraak voor hem wel aangebroken.

Een ploegmaat met nog extra technisch vernuft, is Billal Brahimi. De Algerijn was vrijdag pas helemaal één van de uitblinkers, maar zag nog STVV-spelers uitpakken met fraaie acties. Ferrari bijvoorbeeld, die bij de 1-0 voorbij de hele KVM-defensie slalomde. "Dat was echt een topdoelpunt. Ik ben heel blij voor hem. Hij heeft hard gewerkt op training en is er voor beloond."

STVV wil wegblijven uit onderste zone

Brahimi was dus wel omringd met wat andere namen, met jongens als Ferrari en Dumont tussen de lijnen. "Neen, ik beschouw dat niet als iets nieuw, want we werken samen tijdens de week. Je moet met iedereen uit de groep kunnen samenspelen. We steken na onze zege meteen enkele ploegen voorbij. We willen buiten die zone van de laatste vier ploegen blijven en dan kunnen we ons wat meer concentreren op ons voetbal."