Nadat hij er tegen Anderlecht niet bij was: Kevin Denkey lijkt iedereen te gaan verrassen met opvallende transfer

Zondag stuurde Cercle Brugge een opvallend bericht de wereld in: Kevin Denkey zou niet meespelen in de belangrijke match tegen Anderlecht omdat hij toestemming heeft gekregen om te onderhandelen over een mogelijke transfer.

Opvallend dat er zo open over gecommuniceerd wordt om te beginnen. Cercle verloor met 0-5 van paars-wit en na afloop wou coach Miron Muslic weinig kwijt over de zaak, alleen dat het niet zijn keuze was om hem niet bij de selectie te nemen.

De spits werd onlangs vaak gelinkt aan het Franse LOSC, maar uiteindelijk lijkt het erop dat de topschutter van vorig seizoen iedereen zal verrassen met zijn move. Niet de Ligue 1, maar wel de MLS zou zijn volgende bestemming moeten worden.

Sources: FC Cincinnati nearing club-record deal to sign Togo int'l forward Kevin Denkey from Cercle Brugge. Not done yet.



Fee in region of $15 million, would be one of the most opulent in MLS history.



Denkey, 23, won Belgian League Golden Boot last year. https://t.co/ZzVMXE7Tva pic.twitter.com/jFgHXbUlKq