Blessurezorgen bij de Rode Duivels: middenvelder komt zelf met update over zijn fitheid

Romeo Lavia werd opgeroepen, maar liep afgelopen weekend een kleine blessure op. Toch stond hij maandag gewoon paraat in Tubeke. Hij komt zelf met een update over zijn fitheid.

Bondscoach Domenico Tedesco zag heel wat spelers die hij opriep uitvallen afgelopen weekend. Romeo Lavia moest ook naar de kant bij Chelsea met een lichte blessure.

Er werd gevreesd voor zijn aanwezigheid bij de Rode Duivels, maar maandag stond hij gewoon klaar in Tubeke. Een verrassende opsteker voor de nationale ploeg.

Dinsdag trainde hij wel nog niet mee met de groep. Het blijft dus nog even afwachten of hij fit zal geraken voor de duels tegen Italië en Israël. Hij kwam in ieder geval zelf al even met een blessure-update.

"Ik heb een kleine tik gekregen in de wedstrijd tegen Arsenal, maar ik denk wel dat het in orde komt”, begint de middenvelder volgens Het Laatste Nieuws. "Hopelijk al voor de wedstrijd van donderdag tegen Italië, zoniet zeker voor de partij tegen Israël. Ik kijk ernaar uit om me eindelijk helemaal te integreren in deze groep."