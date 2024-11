Hij vergeet niet waar hij vandaan komt: Axel Witsel keert dit weekend terug naar Luik voor een zeer symbolische daad

Axel Witsel zal zijn Belgian Red Court in Luik openen aanstaande zaterdag. De eerste van zijn soort in Wallonië.

In 2022 heeft de Belgische voetbalfederatie de lancering van verschillende "Belgian Red Courts" aangekondigd. Verschillende bekende Rode Duivels hebben al hun eigen veld ingehuldigd in de stad van hun keuze, vaak degene waar ze zijn opgegroeid.

Een maand geleden was Thibaut Courtois in Bilzen voor de meest recente lancering, na Jan Vertonghen, Leandro Trossard, Thomas Vermaelen, Jan Ceulemans en vele anderen.

Een feestelijke zaterdag in Angleur

Maar er was nog geen soortgelijk veld in Wallonië. Dat zal nu veranderen. Aankomende zaterdag zal Axel Witsel zijn eigen veld openen in Luik. Meer specifiek in de Rue Vaudrée, in Angleur.

Vanaf 11 uur zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden, met uiteraard de traditionele handtekeningensessie. Na zijn vormingsjaren op de pleinen van Luik zal Axel Witsel dus iets mooi kunnen teruggeven.