Hoe keert Romelu Lukaku terug bij de Rode Duivels? "De vlam brandt altijd ergens"

Het was een teleurgestelde Romelu Lukaku die we zagen na het Europees Kampioenschap. Hij lijkt nu echter in betere doen te zijn.

De zomer is niet eenvoudig geweest voor Romelu Lukaku, tussen zijn slecht EK, onderhandelingen met Chelsea en zijn late transfer naar Napels. Dit heeft er mee toe geleid dat hij afwezig was bij de laatste twee bijeenkomsten van de Rode Duivels.

Zoals bij zijn eerdere uitspraken over hem, heeft Domenico Tedesco zich zeer begripvol getoond. "Het vuur brandt altijd ergens. Soms moet je ook begrijpen dat spelers veel wedstrijden moeten spelen en na het teleurstellende EK, was het niet gemakkelijk voor hem", zegt hij volgens Het Nieuwsblad.

Een positieve dynamiek terugvinden

De bondscoach kan zich niet veroorloven de topscorer in de geschiedenis van de nationale ploeg te verliezen: "We hebben hem nodig, ik wilde hem hier echt hebben voor deze laatste bijeenkomst van het jaar, want de volgende keer zal pas in maart zijn, het is goed voor hem om hier te zijn."

Lukaku lijkt weer klaar te zijn om zijn rol als leider op zich te nemen: "Hij is een natuurlijke leider. Wanneer hij ergens binnenkomt, zie je meteen iets veranderen. Romelu heeft een uitstraling die op iedereen afstraalt. Hij uit zich veel op het veld, op een positieve manier, en brengt veel ervaring met zich mee. We zijn blij dat hij er is."