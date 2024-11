Onverwachte tegenslag voor Michy Batshuayi: Belgische spits krijgt financiële klap te verwerken na oplichting

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Opmerkelijk verhaal uit Turkije. Michy Batshuayi zou in het land waar hij voetbalt zijn opgelicht voor zo'n 200.000 euro.

Michy Batshuayi voetbalt nu al een tijdje in Turkije. In 2021 werd hij door Chelsea uitgeleend aan Besiktas. Een jaar later verkocht de Londense club hem aan Galatasaray.

Afgelopen zomer maakte hij alweer een opvallende move door naar de rivaal Fenerbahçe te trekken. Op het veld loopt het nog niet helemaal zoals hij wilt: de spits moet het doen met een invallersrol.

Maar ook naast het veld gaat niet alles zoals gepland. Het Nieuwsblad meldt namelijk dat Batshuayi is opgelicht voor een bedrag van 200.000 euro.

Dat zou hij betaald hebben aan een zekere H.B., een consultant. Dat geld moest dan naar een betaling van zes maanden voor zijn woonst gaan, en een auto.

Maar de krant meldt dat zijn huur niet betaald werd en de auto uiteindelijk nooit kwam. Batshuayi diende later een klacht in tegen H.B. Die werd ondertussen aangehouden en voorgeleid voor het Openbaar Ministerie. Ondertussen is hij onder gerechtelijk toezicht vrijgelaten, maar de advocaten van de Belgische spits blijven zich focussen op de zaak.