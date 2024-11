Rode Duivels kunnen zich al zorgen besparen: flinke opsteker met oog op wedstrijd tegen Italië

De Rode Duivels nemen het donderdag in eigen huis op tegen Italië. Het veld van het Koning Boudewijnstadion zou er "prima" moeten bijliggen... Dat is in het verleden al anders geweest.

Vorige week speelde Union SG nog een Europa League-wedstrijd in het Koning Boudewijnstadion tegen AS Roma. Na afloop zei speler Charles Vanhoutte nog dat hij zijn hart al vasthield voor de Rode Duivels. Dat omwille van de staat van het veld. De Duivels spelen donderdagavond in het stadion een wedstrijd tegen Italië, maar dan zou het helemaal anders moeten zijn. Dat vertelde Pierre Clam, algemeen directeur van de sportdienst bij Stad Brussel, in ieder geval bij Het Laatste Nieuws. "Het veld zal er prima bijliggen." "Onze field manager van Green Consult werkt samen met onze greenkeepers van Green Concept, het terrein wordt tweemaal per dag intensief bewerkt", gaat hij verder. "Alles wordt ook van dichtbij opgevolgd door de terreinverzorgers van de KBVB zelf. De weersverwachtingen zijn goed, dus wij verwachten geen problemen." "Maar we doen ons best met de middelen die we hebben. Tegen Italië zou het veld in elk geval geen negatieve factor van betekenis mogen spelen", besluit Clam. Toch al een opsteker voor de nationale ploeg.





