📷 Buffon, Spalletti en de ambassadeur waren aanwezig: Italiaanse delegatie pakt uit met mooie herdenking voor slachtoffers van het Heizeldrama

Op 29 mei 1985 vond de finale van de Europacup I plaats tussen Liverpool en Juventus en werd het toneel van een van de grootste tragedies in de sportwereld. Deze woensdag heeft het Italiaanse team de slachtoffers herdacht.

Op 29 mei 1985 was het Heizelstadion in Brussel het toneel van een vreselijke tragedie. 39 mensen kwamen om het leven en meer dan 400 mensen raakten gewond bij confrontaties tussen supporters van Liverpool en Juventus, enkele minuten voor de finale van de Europacup I die tussen de twee clubs werd gespeeld.

Ongeveer een uur voor aanvang van de wedstrijd hadden de fans van Liverpool de tribune van de Italiaanse fanz ingenomen, wat resulteerde in onvoorstelbare chaos. De Oude Dame won uiteindelijk de wedstrijd, dankzij een penaltydoelpunt van Michel Platini.

Deze gebeurtenis is volgend jaar al 40 jaar geleden, maar niemand is het vergeten. De ramp was zo groot dat vandaag de dag de slachtoffers nog steeds vaak herdacht worden.

Voor het Koning Boudewijnstadion is trouwens een herdenkingsmonument opgericht. Voorafgaand aan België - Italië van donderdagavond in de Nations League was de delegatie van de Squadra daarom langs het monument gegaan.

Op de foto's zijn te zien: bondscoach Luciano Spalletti, Gianluigi Buffon, maar ook de Italiaanse ambassadeur Favi Federica die eer betuigen aan de slachtoffers van de tragedie.