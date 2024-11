Eden Hazard doet nog eens van zich spreken en neemt niemand minder dan Kylian Mbappé te grazen

Het is altijd leuk als we nog eens wat vernemen van Eden Hazard. Hij is nog eens met Kylian Mbappé de strijd aangegaan.

Dat gebeurde wel niet op een voetbalveld en de sfeer zal toch iets minder competitief geweest zijn dan in de hoogdagen van de voetballer Eden Hazard. Al blijft het wel leuk om iemand als Mbappé af te troeven. Aangezien hij niet opgeroepen was voor Les Bleus, had Mbappé tijd om in Madrid te gaan karten. Ook Hazard werd als ex-Real-speler uitgenodigd.

Een groepje van een tiental personen bracht een bezoekje aan het kartingcircuit van Formule 1-rijder Carlos Sainz. Het leukste zal ongetwijfeld geweest zijn om zelf te karten. Eden Hazard heeft alleszins laten zien dat hij qua snelheid niet moet onderdoen voor Mbappé. Op een voetbalveld zou dat veel moeilijker zijn, maar Hazard heeft het toch maar mooi voor elkaar.

Eden Hazard net geen winnaar

De eerste plaats in hun groepje was wel te hoog gegrepen. Die ging naar Sébastien Devillaz, één van de physical coaches bij Real Madrid, Eden Hazard liet wel een hele mooie tweede plaats optekenen. Hij had zo dus beter gedaan dan Kylian Mbappé, die zich bij een derde plaats moest neerleggen. Laat ons dus maar zeggen dat België Frankrijk heeft geklopt.

🏎️ Kylian Mbappé et Eden Hazard passent un bon moment ensemble en faisant du karting ! 🇫🇷🇧🇪 pic.twitter.com/Vs7dXndb39 — Diables Rouges Actu 🇧🇪 (@DiablesActu) November 14, 2024

Het zorgde ook voor een leuk moment achteraf op het podium. Mbappé stond al op het schavotje van de derde plaats. Hazard schudde hem de hand en ging dan op het schavotje van de tweede plaats zijn plek innemen. In theorie een hoger schavotje, maar het stond op gelijke hoogte van het andere. Het gebrek aan lengte bij Hazard werd dus niet meteen goedgemaakt.

Hazard zoals bij zijn beste slaloms

Zoals hij vroeger aan het dribbelen ging op een voetbalveld, zo moet Hazard deze keer knap geslalomd hebben van bocht naar bocht.