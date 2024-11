Zeer opvallende naam in de basis, Wilmots tegen Conte en een beslissende Batshuayi: terug in de tijd naar de laatste keer dat de Rode Duivels Italië versloegen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vanavond ontvangt België Italië in het Koning Boudewijnstadion. Wij zijn terug in de tijd gegaan, naar de laatste overwinning van België tegen de Squadra.

Er was een tijd dat België werd beschouwd als de wereldkampioen van vriendschappelijke wedstrijden. Voordat de Nations League werd opgericht om wat meer spanning te geven aan deze ontmoetingen, groeide de gouden generatie ook dankzij enkele prestigieuze overwinningen in vriendschappelijke wedstrijden. In 2015 versloegen de mannen van Marc Wilmots zowel het Frankrijk van Didier Deschamps als het Italië van Antonio Conte met enkele maanden ertussen.

Deze 3-1 overwinning tegen de Italianen is de meest recente overwinning tegen onze tegenstanders van donderdag. En het is ook de laatste wedstrijd die tussen de twee teams op Belgische bodem is gespeeld. Een goed voorteken voor vanavond? Terug naar 13 november 2015, bijna negen jaar geleden bijna dag op dag.

Twee overblijvers voor de wedstrijd van vandaag

Die avond hadden de Rode Duivels enkele spelers in hun kern die goed bekend waren met de Serie A, zoals Radja Nainggolan of Jean-François Gillet. Maar de grootste verrassing was de basisplaats van Luis Pedro Cavanda. Hij zou een van zijn slechts twee wedstrijden met de Duivels spelen nadat hij Lazio had verlaten voor Trabzonspor.

Slechts twee spelers die afgelopen vrijdag werden opgeroepen door Domenico Tedesco waren van de partij: Romelu Lukaku stond in de spits, Matz Sels zat op de bank. Aan zijn zijde stonden jongens als Sven Kums en Laurent Depoitre, destijds in topvorm bij KAA Gent.

Het Koning Boudewijnstadion was snel ontgoocheld: na amper drie minuten spelen opende Antonio Candreva de score op een bal die eerst werd afgeweerd door Simon Mignolet. Maar al snel sloegen de Belgen terug: voor het kwartier bracht Jan Vertonghen de Duivels weer op gelijke hoogte met een prachtige kopbal op een hoekschop van Kevin De Bruyne.

1-1 bij rust, tegen een toch gevaarlijk Italië: de Belgische verdediging kon een zeer goed oplettende Simon Mignolet en de lat bedanken die de 1-2 afhielden. Uiteindelijk was de invalbeurt van Michy Batshuayi in het uur van de wedstrijd die het tij deed keren in de tweede helft.

Voor zijn tweede optreden in het Rode Duivels-shirt dwong de aanvaller Gianluigi Buffon tot een redding in het laatste kwartier, wat ten goede kwam aan Kevin De Bruyne, die de 2-1 scoorde door Buffon te lobben op de rebound.

© photonews

Batshuayi liet vervolgens het Koning Boudewijnstadion weer ontploffen door de beslissende goal te maken, na prachtig werk van Yannick Carrasco. Een bemoedigende overwinning enkele maanden voor het EK, tegen een Italië dat zijn beste spelers opstelde.

Maar we kennen het vervolg: de Squadra zal onze eerste tegenstander zijn op het EK en zal de eerste twijfels zaaien in het Belgische team, met een 2-0 overwinning. De Italianen zullen ons opnieuw domineren op het EK 2020 en tijdens de wedstrijd om de derde plaats van de Nations League 2021. Zullen de Rode Duivels de eer kunnen herstellen?