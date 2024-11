Veel vraagtekens bij afwezigheid van Miron Muslic bij Cercle Brugge

Cercle Brugge won donderdag een oefenpot van Lokeren. Dat deed het echter zonder trainer Miron Muslic.

Cercle Brugge haalde het gisteren met een B-ploeg van Lokeren (2-1). Het gespreksonderwerp van de dag was echter de afwezigheid van trainer Miron Muslic.

Bij de Vereniging ging de aandacht de voorbije dagen haast uitsluitend naar Kévin Denkey. Hij ontbrak tegen RSC Anderlecht, omdat hij in de States was om zijn transfer rond te krijgen.

Voorlopig lijkt er echter nog geen doorbraak in het dossier, zo meldt Het Nieuwsblad. De krant heeft het ook over de afwezigheid van Miron Muslic op de oefenwedstrijd van donderdag.

Is hij ook aan het onderhandelen over een transfer? Hij lag de voorbije weken immers in de clinch met het clubbestuur, onder andere over het thuislaten van sterkhouders in een Europees duel.

Volgens Het Nieuwsblad gaat het bij Muslic niet om transferplannen. De coach zou de toelating gevraagd hebben om vroeger naar Oostenrijk te reizen omwille van privé-omstandigheden.

De spelers zijn tot dinsdag. Dan staan er opnieuw twee trainingen op de agenda. Zo heeft Muslic enkele dagen extra bij zijn familie.