Neemt hij niet beter zelf ontslag? Zo reageert Domenico Tedesco op alle kritiek die hij krijgt

Na het teleurstellende EK verloor Domenico Tedesco heel wat krediet. Nu het ook in de Nations League niet loopt wordt er luidkeels om zijn ontslag geschreeuwd.

Bondscoach Domenico Tedesco beseft dat er heel veel kritiek op hem gegeven wordt en daar wil hij ook niet blind voor zijn, zo gaf hij mee op zijn persconferentie, daags voor het duel met Israël in Hongarije.

“Het is altijd beter dat je geen kritiek krijgt en de mensen van je houden. Maar ik moet er mee omgaan”, klonk het bij de Duitser. Dat de resultaten niet goed zijn, dat beseft hij zelf maar al te goed.

“Al de rest is moeilijker. Wij weten wat er intern gebeurt, we kennen de details. Tegen Frankrijk speelden we nog goed en nu een wedstrijd later zou het allemaal slecht zijn?”

Hij blijft heel positief over alles, ook na de match tegen Italië waarin de tweede helft goed was. “Ik ben nog altijd positief. Ik weet waar ik mee bezig ben. Ik twijfel over niemand. Er zit veel potentieel in deze selectie.”

Zou hij eigenlijk niet beter zijn ontslag geven? “Ik mag niet vluchten van moeilijke situaties. Ik wil dat ook niet. Ik ben nog altijd trots om bondscoach van de Rode Duivels te zijn. Dat is echt niet veranderd. Wat er ook wordt gezegd, ik ga door. Met deze fantastische groep spelers en deze schitterende staf.”