Niet fit? 'Dit is de echte reden waarom Romelu Lukaku er niet bij zal zijn tegen Israël'

De Rode Duivels zullen het zonder Romelu Lukaku moeten doen tegen Israël. De spits reisde, samen met Amadou Onana, Arthur Theate, Romeo Lavia en Maxim De Cuyper, niet mee naar Hongarije.

De nationale ploeg communiceerde via X dat het vijftal geblesseerd is en daarom niet aanwezig zal zijn. Ze waren ook niet aanwezig op training, eerder op de dag.

Maar volgens Sacha Tavolieri is er een heel andere reden voor de afwezigheid van Romelu Lukaku. Hij meldt dat de aanvoerder van de Rode Duivels een speciale afspraak had met Domenico Tedesco.

Zo zou de bondscoach een "één-match-deal" gemaakt hebben met Lukaku. Ze hadden afgesproken dat Lukaku één wedstrijd (tegen Italië dus) zou meespelen en dat hij nadien weer naar Italië mocht trekken.

