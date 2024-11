Noa Lang heeft zijn legendarische zelfvertrouwen nog niet verloren: "Succes tegen mij!"

Noa Lang heeft een moeilijke periode achter de rug, maar lijkt nu terug op de goede weg. De voormalig Club Brugge-speler, die in de zomer van 2023 naar PSV vertrok, stond maandenlang niet op zijn beste niveau door blessures en andere tegenslagen.

In een interview met de Telegraaf reflecteerde hij op deze moeilijke periode: “Ik vroeg me af of het nog wel goed zou komen. 'Kan ik nog wel normaal voetballen? Het gaat maar niet weg.'” De blessure aan zijn hamstring bleef hem achtervolgen en maakte zijn seizoen in Eindhoven zwaar.

Lang sprak ook over de medische diagnoses die zijn herstel vertraagden: “Het probleem bleek veel erger dan er eerst werd verteld. Er zijn fouten gemaakt, maar ik neem niemand iets kwalijk.”

Desondanks is Lang dankbaar voor de steun die hij kreeg, en hij is nu vastbesloten om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Na zijn eerste succesvolle wedstrijden bij PSV en het winnen van de supercup, heeft hij zijn vorm weer hervonden. Zijn prestaties op het veld hebben hem eindelijk weer een plek in het Nederlands Elftal opgeleverd.

Voor Lang is het spelen voor Oranje een enorme motivatie. "Ik zit weer lekker bij het Nederlands Elftal. Ik voel me weer voetballer", zegt hij. Hij is ervan overtuigd dat hij een belangrijke rol kan spelen in het team van bondscoach Ronald Koeman. "Ik weet dat ik nog heel veel interlands achter mijn naam zal krijgen en beslissend ga zijn", voegt hij eraan toe.

Lang blijft ambitieus over zijn toekomst, zowel bij PSV als bij Oranje. Hij gelooft in zijn potentieel om een onbetwiste basisspeler te worden, niet alleen bij de nationale ploeg, maar ook bij zijn club. "Als ik fit ben: succes tegen mij", zegt hij vol overtuiging.