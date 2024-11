Scheidsrechter die al goed bekend is bij de Rode Duivels (en Union) aangewezen voor wedstrijd tegen Israël

De scheidsrechter die de wedstrijd Israël-België straks in goede banen moet leiden is gekend. Het is niet de eerste keer dat hij een match van de Rode Duivels zal fluiten.

Op zondag zal België het opnemen tegen Israël in de Nations League. Een overwinning is absoluut noodzakelijk voor de Rode Duivels, zeker om de eer te herstellen na de pijnlijke nederlaag tegen Italië. De scheidsrechter voor deze wedstrijd is ondertussen ook bekend: het zal de Oostenrijker Sebastian Gishamer worden. Aan zijn zijde zullen Roland Riedel en Santino Schreiner als assistenten fungeren, Christopher Jäger zal de vierde official zijn, Manuel Schüttengruber zal verantwoordelijk zijn voor de VAR. Gishamer zal slechte herinneringen oproepen bij de supporters van Union Saint-Gilloise. In oktober vorig jaar leidde hij de nederlaag van de Unionisten tegen Midtjylland. Het is ook niet de eerste keer dat hij een wedstrijd van de Rode Duivels zal fluiten: hij floot al de vriendschappelijke wedstrijd tegen Engeland voor het EK (2-2) op Wembley. De Oostenrijker zal voor het eerst fluiten in de Nations League A. Tot nu toe had hij alleen gefloten in League C. Eine Woche nach seinem 100. Bundesliga-Einsatz leitet Sebastian Gishamer am Sonntag Israel ?? vs. Belgien ??. Christian-Petru Ciochirca pfiff als erster männlicher FIFA-Referee ein Spiel der UEFA Women's Champions League. ?? #GemeinsamÖSTERREICH https://t.co/YwYI0xhoa2 — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) 16 november 2024





