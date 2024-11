Alsof de ziekenboeg nog niet vol genoeg zit: Rode Duivels krijgen serieuze domper te verwerken tegen Israël

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels nemen het zondagavond op tegen Israël in de Nations League. In de eerste helft kregen ze al een serieuze domper te verwerken.

De Rode Duivels staan al langere tijd onder druk. Na de nederlaag tegen Italië eerder op de week konden ze zich al niet meer kwalificeren voor de kwartfinales van de Nations League.

Tegen Israël op zondag weer een nieuwe kans, maar ook daar liep het echt niet zoals gepland. De "thuisploeg" (Israël speelt zijn thuiswedstrijd in Hongarije) had in de eerste helft al de betere kansen.

België kwam eigenlijk nog goed weg, aangezien Israël na de eerste 45 minuten al twee keer op de paal had getrapt. Maar daar bleef het niet bij.

Want buiten het mindere spel, zagen de Rode Duivels ook nog eens Leandro Trossard uitvallen. Hij moest kort voor rust met een blessure naar de kant.

Het blijft nog wel afwachten hoe ernstig zijn kwetsuur is. Er zal ongetwijfeld een update komen, na afloop, of op maandag. Johan Bakayoko wisselde hem af.