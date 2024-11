Duitsland laat wereld zien dat het terug is: "Beste wedstrijd sinds de legendarische 7-1"

Duitsland heeft indruk gemaakt met een overtuigende 7-0 overwinning op Bosnië-Herzegovina. De Duitse pers is lyrisch over de prestaties van het team onder bondscoach Julian Nagelsmann. "Dit was de beste wedstrijd sinds de legendarische 7-1 tegen Brazilië in 2014", schreef BILD enthousiast.

Analist Lothar Matthäus sloot zich aan bij de lofzang. “Dit was een van de beste wedstrijden die ik ooit van het Duitse team heb gezien”, zei hij bij RTL. Spelplezier, passie en tactisch meesterschap maakten indruk. Met maar liefst 23 schoten op doel tegenover 7 voor Bosnië had de score zelfs nog hoger kunnen uitvallen. “Het was feest in Freiburg”, kopte Sky Deutschland, en dat enthousiasme was voelbaar in en buiten het stadion. Deze overwinning betekent een ommekeer voor de Mannschaft. Precies een jaar geleden stond Duitsland nog op een dieptepunt na nederlagen tegen Turkije en Oostenrijk. Nu lijken fans weer vertrouwen te krijgen in het nationale team, dat onder Nagelsmann nieuw elan toont. “Dit team inspireert de Duitse fans opnieuw”, merkte Kicker op. Het sentiment is duidelijk veranderd, en dat blijkt ook uit de recordkijkcijfers: 6,83 miljoen kijkers stemden af op de wedstrijd. Hoewel de verwachtingen hooggespannen zijn, blijft Nagelsmann zelf bescheiden. “Ik ben niet de redder van het Duitse voetbal”, benadrukte hij. Toch lijkt Duitsland onder zijn leiding weer op weg naar een succesvolle toekomst, met oog op het EK in eigen land. De vraag is nu of Die Mannschaft deze lijn kan doortrekken en eindelijk weer kan schitteren op het grote podium.