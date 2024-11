Peter Vandenbempt legt druk bij bondscoach Tedesco: "Dan kan je je toch voorstellen dat de positie van Domenico Tedesco stilaan onhoudbaar wordt"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Rode Duivels nemen het zondagavond op tegen Israël. Peter Vandenbempt blikte alvast even vooruit op het duel.

België mag het zondag opnemen tegen Israël in de laatste wedstrijd van de groepsfase in de Nations League. Een kwartfinale is onmogelijk geworden, maar ze zullen zich naar alle waarschijnlijkheid wel plaatsen voor de barragematchen.

"Het is een zeer vervelende wedstrijd. België heeft niets te winnen, maar wel heel veel te verliezen tegen Israël. Als de Rode Duivels zich "plaatsen" voor die barragematchen, is het de normaalste zaak van de wereld", begint Vandenbempt volgens Sporza.

"De spanning rond de Duivels is te snijden. Dat voel je aan alles en iedereen", gaat hij verder. Vandenbempt ziet dat Tedesco echt dringend een fatsoenlijke overwinning nodig heeft, want dat is al heel lang geleden.

"Er staat heel erg veel op het spel, als je het mij vraagt. Je voelt toch aan alles dat er een dringende kentering nodig is en vooral, niet nog meer onheil. Stel je maar eens voor dat het een brilscore of een mager één-nulletje wordt. Dan kan je je toch voorstellen dat de positie van Domenico Tedesco stilaan onhoudbaar wordt."

"Tedesco kan zich geen matig resultaat permitteren. Je speelt tegen Israël, een zeer bescheiden voetballand. Zelfs met de spelers die hier zijn, mag je een degelijke prestatie verwachten. Je zou kunnen zeggen dat deze wedstrijd winnen belangrijk wordt om met een goed gevoel die lange winterbreak bij de nationale ploeg aan te vatten. Maar dat gevoel zal sowieso slecht zijn. Al kan het altijd nog slechter dan het al is, natuurlijk", besluit hij duidelijk.