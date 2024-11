Ook Franky Van der Elst heeft duidelijke mening over positie van bondscoach Tedesco

Domenico Tedesco staat zwaar onder druk bij de Rode Duivels. Na een zeer pijnlijke nederlaag tegen Israël wordt er bij velen geroepen om zijn ontslag.

Domenico Tedesco maakte het afgelopen jaar weinig indruk bij de Rode Duivels. Na een zeer zwak EK en een nog zwakkere Nations League kwam de nederlaag tegen Israël als nieuw dieptepunt.

Bondscoach Domenico Tedesco staat nu zwaar onder druk. Volgens Franky Van der Elst is het in ieder geval tijd om afscheid te nemen van de huidige bonscoach.

"Als je het mij vraagt, kunnen we nu beter veranderen", begint hij bij Het Nieuwsblad. "Ik was er al niet mee akkoord toen hij zei dat hij aan een nieuw elftal ging bouwen om klaar te zijn voor de kwalificatiematchen van maart."

"Ik mis een bepaalde standvastigheid die je bij andere landen zoals Italië wel ziet", gaat hij verder. Tedesco stelde bijna nooit dezelfde ploeg op en zette vaak spelers op een plaats waar ze normaal niet spelen.

"Zij wisselen maar één of twee namen en zetten stappen. Bij Tedesco kan eigenlijk niemand zeggen wat zijn typeploeg is als alle spelers inzetbaar zijn. Als ik het Duitse elftal opsom, kom ik vlot aan acht of negen namen die er altijd in staan. Bij andere landen zou ik er meer juist hebben dan bij België", besluit Van der Elst.