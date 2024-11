Géén toekomst bij Juventus, maar... 'Niet alleen Saoedische clubs en David Beckham, maar ook deze twee Engelse traditieclubs willen Paul Pogba een nieuwe kans geven'

Paul Pogba is op zoek naar een nieuwe werkgever. Het contract van de Fransman bij Juventus FC werd afgelopen vrijdag ontbonden. Inmiddels kreeg hij al enkele aanbiedingen onder de neus geschoven.

Juventus FC liet afgelopen vrijdag nog weten dat het contract van Paul Pogba werd ontbonden. De Oude Dame was de voorbije maanden - Pogba werd betrapt op dopinggebruik en zit een schorsing uit - héél duidelijk over de zaak, maar er was nog geen overeenkomst gevonden met de advocaten van de Fransman. Tot nu.

Diezelfde schorsing werd overigens teruggebracht van vier jaar naar achttien maanden. Concreet betekent dat dat Pogba begin 2025 opnieuw mag voetballen. Al zal dat niét in het shirt van Juventus zijn.

© photonews

Al is er geen gebrek aan interesse. Pogba kreeg de voorbije weken van quasi iedere Saoedische club een contractvoorstel in de mailbox. Daarnaast maakt ook David Beckham er geen geheim van dat hij de Fransman naar Inter Miami FC wil halen.

Mag het iets ambitieuzer? Een terugkeer naar de Premier League behoort tot de mogelijkheden voor de 31-jarige middenvelder. Volgens de Engelse media hebben Newcastle United en West Ham United de interesse kenbaar gemaakt.

Waar gaat Paul Pogba zijn carrière herlanceren?

The Magpies zien in de eventuele komst van Pogba een prestigetransfer, terwijl West Ham een buitenkansje ziet in Pogba. De 91-voudig Frans international zou The Irons een handje kunnen helpen in de strijd tegen de degradatie.