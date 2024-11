OFFICIEEL: Juventus en Paul Pogba hebben een beslissing gemaakt over de toekomst van Franse middenvelder

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Paul Pogba is geen speler van Juventus FC meer. Het contract van de Fransman is ontbonden.

Juventus FC en Paul Pogba gaan per direct uit elkaar. Dat heeft De Oude Dame via een statement officieel gemaakt.

Verrassend is het nieuws niet. Juventus gaf al langer aan dat Pogba geen toekomst meer heeft in Turijn. Al duurde het even vooraleer alle partijen eruit zijn geraakt.

Pogba zit momenteel een dopingschorsing uit. Normaal gezien zou de middenvelder vier jaar moeten brommen, maar die straf werd onlangs verminderd naar achttien maanden.

Concreet betekent dat dat Pogba vanaf maart 2025 opnieuw mag deelnemen aan wedstrijden. Al zal dat niet in het shirt van Juventus FC zijn.

Speelt Paul Pogba ooit nog voor Juventus FC?

Het contract van Pogba in Turijn liep tot medio 2026. Na onderhandelingen met de advocaten van club en speler werd een akkoord bereikt.