Psychiater kent de oplossing en dringt aan bij Toby Alderweireld om Rode Duivel te blijven na paniekaanvallen

Extreme paniekaanvallen: dat was de reden waarom Toby Alderweireld een punt achter zijn carrière als international zette. Dat vertelde hij in Het Huis bij Eric Goens.

Voor psychiater Koen Schruers, die al 25 jaar mensen met angstaanvallen helpt, is het een heel herkenbare situatie. Toch denkt hij dat Alderweireld met de juiste hulp perfect Rode Duivel kon blijven.

Schruers lokt paniekaanvallen uit, waardoor hij mensen leert ermee om te gaan. “Van paniek ging nog nooit iemand dood”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Dat weten de angstpatiënten ook als ze er op een rustig ogenblik over nadenken. Maar het voelt telkens opnieuw zo.”

Met een mondstuk laat hij patiënten zuurstof inademen die is verrijkt met koolstofdioxide: het hogere CO2-gehalte in de hersenen wekt een paniekaanval op.

“Als ze ervaren dat de aanvallen niet gevaarlijk zijn, blijven die weg. Dikwijls is het moeilijker om het vermijdingsgedrag af te leren. Zo nodig gaan we met de patiënt mee naar de situaties die ze spannend vinden, tot het hen alleen lukt. Meestal volstaat oefenen en is er geen medicatie nodig.”

Oefenen is volgens Schruers dan ook wat Alderweireld moet doen. “Als hij zegt dat het goed is geweest bij de Rode Duivels, kunnen we niet anders dan die keuze respecteren. Maar als paniekaanvallen een rol speelden in zijn beslissing, zou ik zeggen: oefenen.”

Na de match tegen Israël is de psychiater immers formeel. “We zouden Alderweireld heel goed kunnen gebruiken”, besluit hij.