Er is een absolute toptransfer in de maak: 'Manchester City troeft Real Madrid én Liverpool af en betaalt met de glimlach torenhoge afkoopsom'

Manchester City onderhandelt volop over de transfer van Florian Wirtz. De Engelsen leggen met plezier de afkoopsom op tafel. Ook de aanvallende middenvelder zelf lijkt zijn keuze te hebben gemaakt.

Florian Wirtz is al sinds afgelopen zomer grof wild op de transfermarkt. Iedere Europese grootmacht informeerde naar de 29-voudig Duits international, maar uiteindelijk bleef hij Bayer 04 Leverkusen trouw.

De voorbije weken werden de gesprekken met geïnteresseerde clubs - enkel Manchester City, Liverpool FC en Real Madrid bleven concreet - intenser. En de beslissing lijkt gevallen.

© photonews

De Engelse én Duitse media bevestigen dat Manchester City over de beste kaarten beschikt. Ook Wirtz zelf ziet een verhuis naar het Etihad Stadium zitten.

Over een transfersom hoeft alvast niet gepraat worden. Transfermarkt schat de marktwaarde van de 21-jarige aanvallende middenvelder op 130 miljoen euro, maar dat bedrag zal niét op tafel komen.

Voor welke prijs kan Florian Wirtz opgehaald worden bij Bayer 04 Leverkusen?

De afkoopsom van Wirtz is vastgelegd op honderd miljoen euro. En dat is een bedrag dat The Citizens met héél véél plezier ophoesten om de Duitser binnen te halen.