'Frank Lampard binnenkort nieuwe coach van een Rode Duivel'

Frank Lampard heeft nog steeds moeite om zijn trainerscarrière van de grond te krijgen. De voormalige middenvelder zou echter nog een nieuwe kans kunnen krijgen en de coach worden van een Rode Duivel.

De voormalige Engelse international (106 caps) die het grootste deel van zijn carrière bij Chelsea heeft gespeeld (648 officiële wedstrijden met The Blues), heeft nog steeds moeite om zijn trainerscarrière echt van de grond te krijgen. Nadat Lampard zijn eerste ervaring had opgedaan als jeugdcoach bij Chelsea, had de middenvelder, die ook voor West Ham en Manchester City speelde, zijn eerste ervaring als hoofdtrainer bij Derby County opgedaan.

Terwijl hij redelijk op schema lag, werd Lampard in juli 2019 door Chelsea opgeroepen om de leiding over het eerste elftal over te nemen. Een nieuwe droom die werkelijkheid werd voor de in Londen geboren coach. In januari 2021 kostten de slechte resultaten van The Blues hem echter zijn baan.

Frank Lampard nieuwe trainer van Coventry?

Eén jaar later, begin 2022, keerde Lampard terug als hoofdtrainer van Everton. Maar ook daar eindigde het avontuur snel: 44 wedstrijden, in totaal 44 punten behaald: in januari 2023 werd de Engelsman ontslagen.

Nadat hij in april en juni 2023 terugkeerde als interim-trainer bij Chelsea, is Frank Lampard sindsdien vrij... maar misschien niet voor lang. Volgens talkSPORT zou de 46-jarige trainer in polepositie liggen om de nieuwe coach van Coventry City te worden, de huidige nummer 17 in de Championship.

Terwijl de Engelse pers melding maakt van vergevorderde gesprekken tussen de partijen, zou Lampard dus de manager worden van een Rode Duivel: Norman Bassette. Hij werd vorige zomer voor 2,70 miljoen euro gekocht van SM Caen en maakte afgelopen zondag zijn debuut bij de Rode Duivels.