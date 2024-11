Philippe Albert streng voor 'kapitein' Timothy Castagne: "Niet aan hem om dat te zeggen"

Domenico Tedesco had tegen Israël met ontstellend veel afwezigen af te rekenen. Toch waren die allemaal oprecht, zo vertelde Timothy Castagne.

Door de afwezigheid van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku was Timothy Castagne tegen Israël aanvoerder van de Rode Duivels. Hij deed op de persconferentie voor de match een opvallende uitspraak.

“De spelers die er niet zijn, hebben hun redenen”, zei de gelegenheidskapitein. Een quote die bij analist Philippe Albert in het verkeerde keelgat schoot, zo vertelt hij aan La Capitale.

“Dat is weer zo'n dubbelzinnige uitspraak die twijfel zaait. Het is meer aan de coach om die uitspraak te doen, want hij is de enige die een veto kan uitspreken over een vertrek tussen twee wedstrijden in”, klinkt het heel erg duidelijk.

Dat Castagne aanvoerder is en hij elke keer van de partij is op training, mag hem volgens Albert niet verleiden om dergelijke uitspraken te doen.

“Er is een medische staf en een technische staf: het is aan hen om de redenen voor afwezigheid te geven. Als je kleine blessures hebt, ga je daar van dag tot dag mee om en zelfs als je op de dag van de wedstrijd op 90% zit, speel je toch. Maar in dit geval is het allemaal een waas.”