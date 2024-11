Besnik Hasi (KV Mechelen) durft toe te geven na hetze: "Mijn reactie was niet juist"

Er was na de wedstrijd van KV Mechelen op bezoek bij STVV veel te doen over Rafik Belghali. Die weigerde te spelen op het kunstgras waar hij een seizoen eerder een zware knieblessure opliep. En dus reageerde Besnik Hasi als door een wesp gestoken.

KV Mechelen ging voor de interlandbreak met 2-1 onderuit op het veld van STVV. Na afloop werd Malinwa-coach Besnik Hasi gevraagd naar de afwezigheid van Rafik Belghali, die hij graag in zijn kern had opgenomen.

Zaak met Belghali vergeten en vergeven

Belghali wilde of durfde echter niet spelen op het kunstgras van Stayen. Besnik Hasi had zich daar toen laatdunkend over uitgelaten en ook Patrick Goots vond het maar een vreemde situatie.

Nu is Besnik Hasi teruggekomen op zijn zware reactie. In aanloop naar het duel met Beerschot heeft hij laten uitschijnen dat alles opnieuw vergeven en vergeten is tussen beiden. Hasi heeft spijt van zijn uitspraken.

Hasi heeft spijt van zijn reactie

"Ik ga daar ook niet vrijuit. Mijn reactie na de match was niet juist. Ik heb uit ontgoocheling na die nederlaag gereageerd. Voor mij was de manier hoe die beslissing tot stand kwam, niet goed", aldus Hasi nu op zijn persconferentie tegen Het Laatste Nieuws.

"Ik heb met Rafik gesproken. Hij weet vanaf nu dat alleen ik de beslissingen neem. En dat rechtstreekse communicatie het beste is. We hebben dat achter ons gelaten."