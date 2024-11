Dortmund-coach Sahin komt met groot nieuws over Julien Duranville

Julien Duranville (18 jaar) is opnieuw klaar om te spelen. Dat heeft zijn trainer, Nuri Sahin, aangekondigd.

Julien Duranville heeft een moeilijke start van het seizoen gekend. Na terug te keren uit blessure speelde de jonge Belg enkele wedstrijden, voordat hij opnieuw geblesseerd raakte.

Opnieuw een tegenvaller voor de talentvolle speler uit de jeugdopleiding van RSC Anderlecht, die daarnaast zijn debuut had kunnen maken bij de Rode Duivels. Begin oktober had zijn club, Borussia Dortmund, aangekondigd dat de 18-jarige speler afwezig zou zijn tot de interlandbreak in november.

Dinsdag heeft Duranville de training hervat bij BVB. Heel goed nieuws dus, zijn coach Nuri Sahin kon dat zelf ook bevestigen.

"Ik verwacht niet dat Gio (Reyna) en Duranville meteen op 100% zullen zijn. Maar als ze bij de selectie zitten, zijn ze klaar om te spelen." Duranville zou daar deel van moeten uitmaken voor de wedstrijd van aanstaande zaterdag tegen Freiburg.