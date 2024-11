🎥 Ai, ai, dit ziet niemand graag gebeuren: Wout Faes gaat zwaar in de fout en blundert tegen Chelsea

Wout Faes nam het zaterdagnamiddag met Leicester City op tegen Chelsea. Na een kwartier spelen ging de Rode Duivel ferm in de fout bij het eerste tegendoelpunt...

Wout Faes heeft er geen leuke interlandperiode opzitten. De Rode Duivels verloren eerst met 0-1 van Italië en nadien met 1-0 van Israël. De verdediger stond steeds een hele wedstrijd op het veld.

Na de interlands met België stond al meteen een zware wedstrijd tegen Chelsea op het programma. Leicester staat momenteel 16e in de stand, terwijl Chelsea bovenaan meedraait in de Premier League.

En het ging al snel mis voor de thuisploeg... Een lange bal komt tot bij Nicolas Jackson, die het leer over Wout Faes kopt. De Rode Duivel probeert nadien, met Jackson in zijn rug, de bal weg te werken.

Beautiful assist from Enzo Fernandez



But Chelsea Jackson is truly a baller.

Dit mislukt meermaals en zo ging Faes toch zwaar in de fout, want na deze actie kon Jackson uiteindelijk zelf de bal tegen de touwen knallen.

Enzo Fernandez maakte er een kwartier voor tijd zelfs nog 0-2 van, nadat Chelsea eerder al onbegrijpelijk dé kans op een dubbele voorsprong had laten liggen. Ayew maakte in de 95e minuut nog de 1-2 vanop de stip. Chelsea staat momenteel derde in de Engelse hoogste klasse.