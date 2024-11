🎥 Openda, Nusa en Vermeeren komen met Leipzig drie keer op voorsprong in doelpuntenkermis, maar worden uiteindelijk genekt door voormalige Anderlecht-speler

LoĆÆs Openda, Arthur Vermeeren en Antonio Nusa beleefden een sensationele namiddag, maar toch eentje om snel te vergeten. Maar liefst drie keer kwam Leipzig op voorsprong, maar de Duitse club verloor toch nog met 4-3.

Een Belgisch getint RB Leipzig nam het zaterdag op tegen Hoffenheim. Loïs Openda en Arthur Vermeeren mochten starten. Ook Antonio Nusa (ex-Club Brugge) had een basisplaats. Maarten Vandevoordt startte op de bank.

Na een kwartier was het al prijs voor de bezoekers. Antonio Nusa gaf mooi voor doel waar Willi Orban voor de voorsprong kon zorgen. Alleen duurde die voorsprong niet lang.

Hlozek kreeg de bal plots voor zijn voeten in het strafschopgebied van Leipzig en hij twijfelde niet. De bordjes hingen twee minuten later alweer gelijk.

Weer twee minuten later (19e), was het Antonio Nusa die aan het kanon stond. Na zijn assist was hij alweer beslissend met een geweldig schot vanop afstand. De ex-ster van Club Brugge schilderde het leer heerlijk in de verste hoek. Zo gingen ze ook met een 1-2 tussenstand rusten.

Vijf minuten ver in de tweede helft kon Bischof met een vrije trap Hoffenheim alweer op gelijke hoogte brengen. Alles weer te herdoen voor Leipzig. Na 67 minuten kwamen de bezoekers voor de derde keer op voorsprong. N'Soki (ex-Club Brugge) scoorde een owngoal.

Wie dacht dat Leipzig het geen drie keer uit handen ging geven was goed mis. Hlozek maakte zijn tweede van de avond en krulde de bal een kleine tien minuten voor het einde binnen. Tot overmaat van ramp voor Leipzig, maakte oude bekende Jacob Bruun Larsen (ex-Anderlecht) er 4-3 van...