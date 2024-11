Een kans om te grijpen voor Belgische clubs? Laurent Ciman ziet zijn grote avontuur eindigen

Laurent Ciman, die sinds 2021 als assistent bij CF Montréal werkte, is in het tussenseizoen vertrokken uit de MLS. Hij is een van de vele slachtoffers van een bijna volledige herstructurering binnen de club.

Het Quebecse dagblad La Presse deelt dit nieuws mee: Laurent Ciman (39 jaar), die sinds 2021 in functie was, zal niet aanblijven als assistent van Laurent Courtois voor het MLS-seizoen 2025. Hij wordt samen met de keeperstrainers Romuald Peiser en Luca Bucci en fysiotherapeut Barthélémy Delecroix aan de deur gezet.

Gabriel Gervais, de voorzitter van CF Montreal, verklaarde dat het een "moeilijke beslissing" was, maar dat de club hem moest nemen. "We zoeken profielen die Laurent Courtois beter kunnen begeleiden. We begrijpen beter de sterke en zwakke punten van onze jonge coach. We hebben ervaring nodig om hem te ondersteunen."

La Presse merkt op dat Ciman al enkele weken niet meer deelnam aan de trainingen van CF Montreal. Gervais wilde niet uitweiden over de redenen voor het ontslag van Ciman, maar liet doorschemeren dat de defensieve prestaties van Montreal - 64 tegendoelpunten in 2024 - onvoldoende waren.

Het is uiteindelijk een echte schoonmaak die bij CF (voorheen Impact) Montreal zal plaatsvinden in het tussenseizoen, aangezien ook de vertrekken van 11 spelers zijn bevestigd: Josef Martínez, Gabriele Corbo, Grayson Doody, Raheem Edwards, Ilias Iliadis, Lassi Lappalainen, Matteo Schiavoni, Róbert Thorkelsson en Rida Zouhir zullen de club verlaten.

Olivier Renard had al besloten eerder dit jaar, in mei 2024, te vertrekken. Het is echter moeilijk voor te stellen dat hij zijn oude collega bij CF Montreal zou bellen om hem bij de staf van RSC Anderlecht te betrekken. Dit gezien de heftige reacties van het paarse publiek na de komst van een ex-Rouche... en Ciman was een groot figuur in Sclessin, die waarschijnlijk zelf zou weigeren.