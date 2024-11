Barcelona-trainer Hansi Flick woedend op zijn spelers na 'gemakzucht'

Hansi Flick spaarde zijn spelers niet na het teleurstellende 2-2-gelijkspel van FC Barcelona tegen Celta de Vigo. De Duitse trainer was zelfs keihard in zijn analyse achteraf.

De Catalanen gaven een 2-0-voorsprong uit handen door een rode kaart en een blunder van Koundé, iets wat Flick hard aanrekent. "Het waren niet alleen de laatste tien minuten slecht, maar de hele wedstrijd", zei de Duitse hoofdtrainer tegenover de Spaanse media.

Volgens Flick ging het al in de eerste helft mis. "We maakten te veel fouten en hadden geen vertrouwen aan de bal. Dit was niet het niveau van voetbal dat we gewend zijn. Het is nu aan ons om te reageren, want zo’n wedstrijd mag niet opnieuw gebeuren. Iedereen weet dat ze beter kunnen dan wat ze vandaag hebben laten zien", stelde hij streng.

Toch had de coach ook lof voor de tegenstander. "Celta de Vigo heeft een goede mentaliteit en dat maakt hen altijd lastig om tegen te spelen."

Maar Flick wilde geen excuses aanvoeren. "Ja, het waaide, maar dat is geen reden. Als je niet honderd procent geconcentreerd bent, kun je niet winnen. Tachtig of 85 procent is simpelweg niet genoeg."

Flick benadrukte dat hij geen schuldigen wil aanwijzen. "Dit gaat niet alleen over de fout van Koundé of de rode kaart van Marc Casadó. Een team wint en verliest samen. We moeten nu snel terugkeren naar ons niveau, zodat dit resultaat geen invloed heeft op de wedstrijd tegen Stade Brest dinsdag."