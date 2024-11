Beloften Deinze verdienstelijk, maar natuurlijk drukt chaos ook op hen: "Veel onzekerheid"

KMSK Deinze trad tegen Francs Borains aan met een beloftenploeg, nadat de A-kern en de sportieve staf weigerden te spelen vanwege uitblijvende loonbetalingen. De jonge ploeg verloor uiteindelijk met 0-3 van de hekkensluiter.

Simon Vervacke stond in doel en deed meer dan zijn werk. In de eerste helft hield Deinze goed stand tegen de ervaren profs van Francs Borains. Doelman Vervacke moest één keer capituleren na een doelpunt van Corenthyn Lavie.

Na rust liepen de bezoekers verder uit met doelpunten van Mondy Prunier en Kays Ruiz. Deinze kreeg in de slotfase nog een kans op de eerredder, maar Nathan Kabongo raakte de paal.

Vervacke, die veel aandacht kreeg door zijn opvallende prestatie, blikte positief terug. “We gaven in de eerste helft slechts enkele kansen weg en hielden het verdienstelijk vol. Na rust zakten we conditioneel weg en maakten we enkele foutjes. Toch denk ik dat we de toeschouwers niet teleurgesteld hebben. Tegen doorgewinterde profs mocht men van ons niet meer verwachten", zei hij aan Het Nieuwsblad.

De voorbereiding van de jonge Tigers werd bemoeilijkt door de chaos rond het forfaitdreigement en mogelijke faillissement van de club. “Pas vrijdagavond wisten we dat wij zouden spelen in plaats van de A-kern", vertelde Vervacke. “Het was een zware week met veel onzekerheid, maar tijdens de wedstrijd kon ik mijn zenuwen onder controle houden. Onze coach benadrukte dat we zonder druk en onbevangen moesten spelen, wat ons hielp.”

Ondanks de nederlaag ziet Vervacke de wedstrijd als een leerervaring. “We staan slechts achtste in de beloftencompetitie, maar ik ben trots op wat we hebben laten zien. Het is jammer dat we niet konden scoren, maar ik kon mezelf tijdens de wedstrijd niets verwijten.”