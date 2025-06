📷 OFFICIEEL Francs Borains stelt ex-Rode Duivel aan als assistent van De Camargo

Igor De Camargo werd aangesteld als trainer bij Francs Borains. Jonathan Walasiak wordt zijn assistent en trainer van de U21.

Op 21-jarige leeftijd werd Walasiak Belgisch international en schitterde hij begin jaren 2000 bij Standard. Hij speelde daar 135 wedstrijden (20 doelpunten, 24 assists) en vergaarde een schat aan ervaring die hij sinds het einde van zijn spelerscarrière doorgeeft aan jonge talenten.

Als coach was hij sinds 2015 actief bij Quévy, Charleroi en Mons, waar hij onlangs het B-team van tweede naar eerste provinciale liet promoveren. “Ik ben erg blij om bij een echte professionele club aan te komen, dat de directie mijn werk elders erkent en dat ik een sportieve stap vooruit kan zetten”, klinkt het.

“Mijn doel is om mijn professionalisme over te brengen aan jonge spelers en hen voor te bereiden op de professionele wereld. Ik zal ook een extra schakel vormen tussen onze jongeren en het eerste team.”

De 42-jarige Walasiak zal met Igor de Camargo samenwerken en dat is niet nieuw. De twee speelden samen bij Standard. “Ik ben blij dat ik deel uitmaak van een jonge en ambitieuze staf. Igor behoort tot dezelfde generatie als ik, we delen dezelfde visie op het spel en het menselijke aspect, wat essentieel is.”

Laurent D’Affnay, technisch directeur bij Francs Borains is in zijn nopjes met de nieuwe samenwerking. “Hij kent de regio goed, aangezien hij hier vandaan komt, en hij heeft bewezen dat hij jonge spelers kan ontwikkelen en naar een hoger niveau kan tillen. Zijn werk bij Mons bewijst dat. Daarom hebben we hem toegevoegd aan de staf om die waardevolle expertise van een oud-profspeler binnen te brengen, zoals Igor dat wenste.”