Philippe Albert spreekt klare taal over keuze tussen Epolo en Bodart bij Standard

Ivan Leko koos er dan toch voor om Arnaud Bodart opnieuw op te stellen. Hij verving in doel Matthieu Epolo.

Bodart wou deze zomer vertrekken bij Standard, maar een transfer kwam er uiteindelijk niet. Ondertussen had Ivan Leko zijn keuze voor de jonge doelman Epolo al gemaakt.

Die laatste ging de voorbije weken meerdere keren in de fout. Leko twijfelde, maar besloot uiteindelijk toch in te grijpen en Bodart opnieuw op te stellen. En dat rendeerde meteen.

“Al na de 3-0 nederlaag bij Anderlecht had ik gezegd dat we Bodart opnieuw moesten starten en Epolo moesten beschermen”, vertelt Philippe Albert aan Le Soir.

De gevolgen werden meteen duidelijk van de wissel in doel. “Ook al had Epolo niet overal schuld aan, het is geen toeval dat Standard met Bodart een clean sheet haalde na zes wedstrijden waarin het 15 doelpunten tegen kreeg. Hij redde zijn ploeg zelfs in de eerste helft.”

De grote professionaliteit van Bodart kwam zo weer bovendrijven, aldus Albert. “Hij wist dat dit moment zou komen en wachtte op zijn beurt in de schaduw, als een grote professional, zonder de minste wrok.”