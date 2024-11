Spandoeken boze Ultra's Anderlecht hebben gevolg: naam van Axel Witsel werd verwijderd van de eremuur

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In het sfeervak van de ultra's van Anderlecht, waar Mauves Army zit, doken zondag ook een aantal spandoeken op. Eén daarvan sprak de steun uit aan Tim Borguet, de nieuwe directeur van de jeugdacademie. Maar er was ook sprake van "een vlek op de muur".

De sfeer zat er zondag goed in het Lotto Park. Mauves Army gaf de ploeg voor de wedstrijd tegen Gent nog een extra boost. De ambiance zat uiteraard goed na een 6-0-overwinning. Tijdens de wedstrijd verschenen er echter ook een paar spandoeken.

Tim Borguet kreeg lof toegezwaaid met de boodschap: “Neerpede is in goede handen!". Een erkenning voor de voormalige marketingdirecteur, die nu aan het hoofd staat van de jeugdacademie.

Borguet speelde een belangrijke rol in het herstellen van de relaties tussen de club en de sfeergroepen. Toch kon Mauves Army het niet laten om een sneer uit te delen: de verwijzing naar “de vlek op de muur”.

Dat verwees naar hun onvrede over de opname van Axel Witsel’s naam op de eremuur van het Lotto Park. Na hun protest heeft de club die naam direct verwijderd.

Witsel is een controversiële naam in Anderlecht na de horrortackle op het been van publiekslieveling Marcin Wasilewski. De fans kregen dus hun zin.