🎥 Pep Guardiola doet zichzelf fysiek pijn na tragisch puntenverlies: "Dat heb ik zelf gedaan met mijn nagels"

De slechte reeks zet zich voort voor Manchester City, dat een voorsprong van drie doelpunten zag verdwijnen tegen Feyenoord in de Champions League. Na de wedstrijd leek wanhoop Pep Guardiola te overheersen.

Manchester City is nog niet uit de negatieve spiraal gekomen. Ondanks vijf opeenvolgende nederlagen hadden de Citizens eventjes toch de juiste weg gevonden om de overwinning terug te vinden tegen Feyenoord in de Champions League.

Dankzij twee doelpunten van Erling Haaland en een goal van Ilkay Gundogan leidden de spelers uit Manchester comfortabel met 3-0 na een uur spelen, voordat drie wissels van de Spaanse coach het herwonnen evenwicht van zijn team verstoorden.

‼️Pep Guardiola :



"Avec mes doigts, je me suis fait mal, j'avais envie."

‼️ Pep Guardiola :



"Ça ne sert à rien de parler aux joueurs. Ils savent parfaitement."



Il s'est battu ou quoi ?!

Kevin De Bruyne kwam zonder enig ritme tussen de lijnen, net als de jonge McAtee en Simpson-Pusey. Maar door Gundogan, Foden en Aké te vervangen, liet Guardiola vooral een ruggengraat die tot dan toe heel goed had gewerkt rusten. En dat 'betaalde zich uit'.

In een kwartier tijd kwam Feyenoord terug in de wedstrijd om een ongelooflijk gelijkspel te behalen, 3-3. Manchester City werd de eerste ploeg in de geschiedenis van de Champions League die met 3-0 voorstond na 75 minuten, maar de wedstrijd toch niet won.

Pep Guardiola héél erg teleurgesteld

Tijdens het post-match interview leek Pep Guardiola, wiens contract onlangs met twee extra seizoenen werd verlengd, uitgeput. Op sommige momenten was hij bijna in tranen, maar de Spanjaard was getekend op zijn gezicht.

"Het heeft geen zin om met de spelers te praten, ze weten het perfect. De wedstrijd is nooit voorbij, maar op 3-0 zag ik geen enkel gevaar meer. Ik heb mezelf pijn gedaan, ik had er zin in", verklaarde Guardiola eenvoudig, voordat hij de perszaal verliet.