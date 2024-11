'Nieuwe jackpot op komst voor Club Brugge: bedrag zoals Nusa of Thiago mogelijk'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Christos Tzolis speelde afgelopen weekend een prima wedstrijd. En dus zullen de scouts ook voor hem zeker in de tribunes zitten tijdens de wedstrijd tegen Celtic Glasgow. Is er een nieuwe jackpot op komst voor blauw-zwart?

Na zijn prachtweekend scoorde Christos Tzolis onder meer een 10 op 10 bij Flashscore, een statistiekenbureau. Daarmee heeft hij zich opnieuw in de kijker gewerkt in Europa.

Het zou daar niet bij eindigen, want de jongeling staat ondertussen in de belangstelling van heel wat clubs in het buitenland. Een stapje hogerop mag zeker niet worden uitgesloten de komende maanden.

Tzolis maakt heel veel indruk

Misschien al in januari, maar anders zeker volgende zomer. Ook deze midweek zitten er opnieuw scouts van de Europese subtoppers en topclubs in de tribunes. En dus ruiken ze bij blauw-zwart alweer de jackpot.

Volgens Sudpresse zouden bedragen in de regio van Nusa of Thiago niet onmogelijk zijn. Alles hangt natuurlijk af van welke club op welk moment komt aankloppen en hoever ze daarmee willen gaan.

Hoge bedragen op komst?

Ook op de sociale media ligt iedereen stilaan in katzwijm voor de winger. Tegen STVV maakte hij indruk, maar eerder ook al tegen Aston Villa én met zijn doelpunt tegen Sturm Graz in de Champions League. Benieuwd wat hij tegen Celtic allemaal kan laten zien.