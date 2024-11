📷 Vincent Kompany krijgt onverwachts bezoek en mag zich opmaken voor zijn eerste prijs bij Bayern

De Trofee Raymond Goethals heeft vandaag de drie genomineerden bekend gemaakt voor beste Belgische coach van het jaar. Met Nicky Hayen (Club Brugge), Vincent Kompany (Bayern München) en Timmy Simons (KVC Westerlo) zijn het drie jonge trainers die voor het eerst een nominatie krijgen.

Nicky Hayen maakte indruk door landskampioen te worden met Club Brugge, terwijl Vincent Kompany met Bayern München ongeslagen aan de leiding staat in de Bundesliga. Timmy Simons promoveerde dan weer met Dender naar de Jupiler Pro League en bewees zich dit seizoen al bij KVC Westerlo.

De Trofee Raymond Goethals wordt gezien als een eerbetoon aan de werkwijze van de legendarische Belgische coach, die bekendstond om zijn tactisch inzicht en resultaten op het hoogste niveau. De prijs wordt traditiegetrouw uitgereikt in december, een periode die symbolisch is omdat Goethals op 6 december 2004 overleed.

De huidige houder van de trofee is Hein Vanhaezebrouck, voormalige coach van KAA Gent. Of Hayen, Kompany of Simons dit jaar in zijn voetsporen kan treden komen we op 16 december te weten.

Prijs Dominique D’Onofrio

Naast de Trofee Raymond Goethals wordt op 16 december ook de Prijs Dominique D’Onofrio uitgereikt. Deze award is voorbehouden aan jonge debutanten in de Jupiler Pro League. De genomineerden zijn Marwan Al-Sahafi (Beerschot), Konstantinos Karetsas (Racing Genk) en Joaquin Seys (Club Brugge).

Jean-Marie Pfaff

Voor Vincent Kompany lijkt deze week nu al geslaagd te zijn. Zijn Bayern München behaalde een cruciale 1-0 overwinning tegen PSG, waarmee de Duitse grootmacht eindelijk een belangrijke zege wist te boeken in de Champions League. Bovendien kreeg Kompany bezoek van clublegende Jean-Marie Pfaff, met wie hij enthousiast poseerde.