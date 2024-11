De toekomst en het verleden van de Rode Duivels doen het in Europa: Malick Fofana en Dries Mertens maken veel indruk

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De eerste resultaten van de avond zijn bekend in de Europa League. Dries Mertens en Malick Fofana hebben in het bijzonder uitgeblonken.

Ze zijn het verleden en de toekomst van de flanken bij de Rode Duivels. Maar nu beleven ze hun avonturen nog in de Europa League. Dries Mertens en Malick Fofana bevestigden donderdag hun goede vorm.

Dries Mertens onderscheidde zich door een prachtige voorzet te geven tegen het AZ van Maarten Maertens. Terwijl Galatasaray met 1-0 achter stond, maakte Dries Mertens zijn directe tegenstander gek voordat hij Victor Osimhen perfect bediende in het strafschopgebied.

Een assist à la Dries Mertens! ?️?? pic.twitter.com/LGq2bl5hSq — Play Sports (@playsports) November 28, 2024

De assist werd uiteindelijk niet aan hem toegeschreven, aangezien de UEFA de actie als een eigen doelpunt kwalificeerde. De stand veranderde vervolgens niet meer (1-1). Maar het is het vermelden waard dat Michy Batshuayi in de basis stond, eindelijk in een systeem met twee aanvallers sinds de zware blessure van Mauro Icardi.

Fofana maakt ook indruk

Normaal gesproken zeer gevaarlijk vanop de flank, veranderde het voormalige talent van KAA Gent in een sluwe vos in het strafschopgebied om zijn verdediger te slim af te zijn en een voorzet van Saïd Benrahma af te maken.

Malick Fofana ? Europa League! ?? pic.twitter.com/mQGK0TGA3Q — Play Sports (@playsports) November 28, 2024

Al drie doelpunten en een assist in vijf Europa League-wedstrijden voor de jonge Rode Duivel. Lyon won uiteindelijk met 1-4 van Qarabag. Georges Mikautadze scoorde op zijn beurt tweemaal, Clinton Mata bleef op de bank.