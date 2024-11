Kasper Dolberg (Anderlecht) krijgt veel lof, maar ook puntje van kritiek: "Alsof hij bij de bakker gaat"

Kasper Dolberg lijkt helemaal los te zijn. Ook afgelopen weekend vond hij de weg naar doel opnieuw heel vlot. De 27-jarige Deen mag zo als een kanshebber op de topschutterstitel worden genoemd.

Als we er ook nog eens de Croky Cup en de Europa League bijtellen, dan zit Kasper Dolberg dit seizoen al aan veertien goals en twee assists. Op 1422 speelminuten was hij zo om de 89 minuten van waarde voor zijn club.

Iedereen vol lof

Met zijn tien doelpunten is hij voorlopig ook topschutter in de Jupiler Pro League. In Extra Time ging het deze week dan ook over de spits van Anderlecht: "Of het zijn meest indrukwekkende match was van het seizoen? Hij had een aantal fantastische momenten", aldus Gert Verheyen.

"Zijn assist? Dat is iets wat wij op onze velden maar één of twee keer op een seizoen zien. En ook de doelpunten waren heel mooi. Hij was echt heel, heel goed."

Ziet de vrije ruimte voor ze ontstaat

David Hubert was vrij kritisch na de match en Verheyen onderzocht: "Hij kreeg inderdaad tien keer een bal met een verdediger in de rug aangespeeld. Twee keer kon hij doorvoetballen, drie keer werd er een fout gemaakt en vijf keer verloor hij de bal."

Dirk Kuyt is desondanks onder de indruk van de ex-Ajacied: "Ik ben grote fan van hem. Ik vind hem echt fantastisch. Hij is het type spits dat altijd in de rug van verdedigers staat, soms een metertje buitenspel. Zo komt hij vaak vrij, hij ziet de vrije ruimte voor ze ontstaat. Het enige jammere is dat er weinig emotie en expressie is. Als hij scoort? Hij is heel blij, maar het lijkt alsof hij bij de bakker gaat."