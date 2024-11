Rode Duivel krijgt een nieuwe trainer en het is een legende van de Premier League

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ruud van Nistelrooy werd door sommige Belgische supporters naar voor geschoven om over te nemen van Domenico Tedesco, maar de Nederlander heeft een nieuwe job. De voormalige legendarische aanvaller van Manchester United zal de nieuwe hoofdtrainer worden van Leicester City en van Wout Faes

Ruud van Nistelrooy lijkt klaar voor een nieuwe uitdaging als hoofdtrainer. Nadat hij in mei 2023 vertrok bij PSV Eindhoven, keerde de voormalige Nederlandse topschutter terug naar een bekende omgeving: Manchester United.

Daar werkte hij als assistent van Erik ten Hag en nam hij tijdelijk de leiding over het eerste elftal in afwachting van de komst van Ruben Amorim. De afgelopen weken werd de 48-jarige Van Nistelrooy aan verschillende clubs gelinkt.

Zo zou hij bij Burnley Scott Parker kunnen opvolgen, en ook zijn naam viel toen de Belgische voetbalbond nadacht over een mogelijke vervanger voor Domenico Tedesco. Hoewel zijn trainerscarrière nog geen grootse successen kent, maakte hij indruk door met PSV in 2022-2023 de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal te winnen. Zijn reputatie in het internationale voetbal blijft sterk.

Nu lijkt Van Nistelrooy een nieuwe uitdaging gevonden te hebben bij Leicester City. Volgens meerdere bronnen uit de Engelse en internationale pers zijn de gesprekken afgerond en wordt zijn aanstelling spoedig officieel bevestigd. Bij de zestiende in de Premier League zal hij onder meer Rode Duivel Wout Faes onder zijn hoede krijgen.

Met zijn rijke ervaring als speler bij onder andere Manchester United, Real Madrid en Malaga, en een groeiende status als coach, biedt deze stap een interessante kans voor Van Nistelrooy om zijn trainerscarrière een nieuw elan te geven.